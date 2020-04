Serie A | le anticipazioni delle maglie 2020 2021 | le divise di Juve | Inter | Milan e Roma

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 21 aprile 2020) La ripresa del campionato è sempre più incerta, nel frattempo sono state pubblicatesullesquadre più importanti del campionato diA per la prossima stagione. Il sito specializzato FootyHeadlines ha pubblicato alcuni scatti con ledintus e. Come confermato anche in precedenza, i nerazzurri dovrebbero affidarsi a strisce a zig zag, per i bianconeri zebrata con l’aggiunta di oro, a strisce per i rossoneri, sfumature di rosso per il club della Capitale. Per il momento sono solo prototipi e non ufficiali, ma potrebbero molto avvicinarsi a quelle reali. Sfoglia la fotogallery in alto con tutte le. Il calcio italiano e la paura di ripartire: Gravina in isolamento senza sintomi, dal ministro Spadafora più mutazioni dei ceppi del CoronavirusL'articoloA, le...