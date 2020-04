Serie A, l’Assemblea della Lega ha deciso: l’intenzione è di portare a termine la stagione (Di martedì 21 aprile 2020) L’ultima Assemblea della Lega Serie A si è svolta questa mattina in videoconferenza. Le società del massimo campionato italiano hanno dato il loro benestare alla ripresa dei lavori. Si ricomincerà a patto che dal Governo arrivi il via libera per ricominciare senza problemi. Ecco dunque il comunicato diramato al termine dei lavori. “L’Assemblea della Lega Serie A si è riunita questa mattina e ha confermato, con voto unanime di tutte le venti Società colLegate in video conferenza, l’intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020, qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza. La ripresa dell’attività sportiva, nella cosiddetta Fase 2, come già evidenziato in passato, avverrà in ossequio alle indicazioni di Fifa e ... Leggi su calciomercato.napoli L’Assemblea di Lega conferma la ripartenza della Serie A : tutti i 20 club hanno detto sì

