Serie A | la Lega vuole finire la stagione Spadafora frena | La ripresa è incerta

(Di martedì 21 aprile 2020) LaCalcio ha intenzione di riprendere al più presto a giocare naturalmente sempre che il Governo lo permetta e nel pieno rispetto di tutte le norme che riguardano sia la salute e che la sicurezza. Ci sono naturalmente delle spaccature. Diverse società ritengono che lasia già chiusa, ma la maggioranza dei club opta per ladei campionati. Il presidente Gabriele Gravina, d'altronde, auspica il ritorno in campo dei calciatori al fine di evitare quella che, secondo lui,...

Bisogna collaborare». A proposito di serie C, categorie da cui i neroverdi provengono, Lovisa ha detto la sua anche relativamente alla proposta avanzata dalla Lega Pro di promuovere in B le prime tre ...Spadafora interviene anche sulla possibilità, in caso di ripresa del campionato, di trasmettere le partite in chiaro: “Valuteremo ogni opportunità – le parole del ministro – Bisogna mettere ordine ...