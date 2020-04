Serie A | il giudice sportivo Ranieri si arrabbia | “Un bel calcio a chi sbaglia

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 21 aprile 2020) Il finale, per lui e per la Juventus, era stato dolce e bello. Vittoria in extremis con una “genialata”. Peccato però per lui che, adesso, dovrà pagarne le conseguenze. E’ arrivata la squalifica da parte delnei confronti di De Ligt. Il difensore, entrato nel finale del derby contro il Torino per un infortunio al naso di Chiellini (quando mai), si è ribellato ai continui sfottò che lo accompagnano da quando è in Italia e ha deciso: “Si gioca a pallamano”. Poi è lui a decidere la gara, ma il regolamento parla chiaro. A, con le mani, può giocare solo il portiere. Risultato ormai omologato, ma lui starà fermo tre giornate. Situazione intricata quella legata a Cagliari-Atalanta, con la vittoria dei sardi sul campo ma con lo spettro 0-3 a tavolino. La motivazione è ...