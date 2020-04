"Senza zone rosse l'Italia avrebbe avuto 600-800 mila morti" (Di martedì 21 aprile 2020) “Con il senno di poi, sarebbe stato meglio un lockdown immediato. Ma allora c'erano solo i due cittadini cinesi e si è deciso di assumere scelte proporzionate. Attenzione, però. Come ha certificato l'Imperial College, se il governo non avesse adottato le zone rosse e le altre misure di contenimento l'Italia avrebbe avuto tra i 600 mila e gli 800 mila morti”. Chi parla è Andrea Urbani, direttore generale della Programmazione sanitaria, che in un colloquio con il Corriere della Sera racconta “già dal 20 gennaio avevamo pronto un piano secretato e quel piano abbiamo seguito. La linea è stata non spaventare la popolazione e lavorare per contenere il contagio”. Cioè “piano nazionale di emergenza” per contrastare il coronavirus con sopra scritti gli orientamenti programmatici che hanno poi ispirato le scelte del ... Leggi su agi Nelle “Figure dell’Italia Civile” di Pier Franco Quaglieni una tenzone morale senza tempo

Coronavirus a Roma - la mappa : picchi a Torre Angela e quartiere Trieste - 18 zone senza contagi

Oms : mascherine se in zone sovraffollate o senza acqua (Di martedì 21 aprile 2020) “Con il senno di poi, sarebbe stato meglio un lockdown immediato. Ma allora c'erano solo i due cittadini cinesi e si è deciso di assumere scelte proporzionate. Attenzione, però. Come ha certificato l'Imperial College, se il governo non avesse adottato lee le altre misure di contenimento l'tra i 600e gli 800”. Chi parla è Andrea Urbani, direttore generale della Programmazione sanitaria, che in un colloquio con il Corriere della Sera racconta “già dal 20 gennaio avevamo pronto un piano secretato e quel piano abbiamo seguito. La linea è stata non spaventare la popolazione e lavorare per contenere il contagio”. Cioè “piano nazionale di emergenza” per contrastare il coronavirus con sopra scritti gli orientamenti programmatici che hanno poi ispirato le scelte del ...

Ecodallecitta : 'Trasformiamo questa crisi in un'opportunità per ripartire senza lasciare nessuno in dietro, soprattutto gli ultimi… - sulsitodisimone : 'Senza zone rosse l'Italia avrebbe avuto 600-800 mila morti' - INapodano : RT @73luke73: @santini1965 @SoniaLaVera @Alex70Fa @MonycaMarini @Angie95485992 @maxx1r1 @IviaZingale @ausoloda @sabry_vix @Federica989111 @… - SoniaLaVera : RT @73luke73: @santini1965 @SoniaLaVera @Alex70Fa @MonycaMarini @Angie95485992 @maxx1r1 @IviaZingale @ausoloda @sabry_vix @Federica989111 @… - 73luke73 : @santini1965 @SoniaLaVera @Alex70Fa @MonycaMarini @Angie95485992 @maxx1r1 @IviaZingale @ausoloda @sabry_vix… -

Ultime Notizie dalla rete : Senza zone "Senza zone rosse l'Italia avrebbe avuto 600-800 mila morti" AGI - Agenzia Giornalistica Italia "Senza zone rosse l'Italia avrebbe avuto 600-800 mila morti"

Come ha certificato l’Imperial College, se il governo non avesse adottato le zone rosse e le altre misure di contenimento l’Italia avrebbe ... uno dei quali per altro troppo drammatico per essere ...

Come ha certificato l’Imperial College, se il governo non avesse adottato le zone rosse e le altre misure di contenimento l’Italia avrebbe ... uno dei quali per altro troppo drammatico per essere ...