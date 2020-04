Seconda ondata di coronavirus a Singapore: 2500 contagi in due giorni. I pericoli del ritorno della pandemia (Di martedì 21 aprile 2020) Seconda ondata di coronavirus a Singapore. Il piccolo Paese asiatico era stato tra i più efficaci nel contenimento dell’emergenza sanitaria ed era stato elogiato da più parti per come era riuscito a superare la pandemia ma nelle ultime 48 ore la situazione è precipitata: 2500 nuovi casi di contagio in appena due giorni, di cui ben 1426 soltanto ieri. Il totale di casi accertati è di 9125, dunque il 27% è arrivato da questa Seconda ondata. I focolai si sarebbero sviluppati, secondo quanto riportano le autorità, nei dormitori dei lavoratori stranieri provenienti da altri Paesi asiatici, impegnati soprattutto nel settore edilizio. I dormitori individuati sono 18 e sono diventati zone isolate, si tratta comunque di pazienti con sintomi lievi e nessuno è in terapia intensiva. Va ricordato che a Singapore sono decedute ... Leggi su oasport Covid-19 Singapore - la seconda ondata di contagi travolge tutti

