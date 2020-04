Se hai un tumore scordati i 600 euro | coronavirus e porcherie di Stato

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 aprile 2020) Sei un autonomo. Hai il? Bene, non ti tocca il bonus di 600. Anzi male. Malissimo. È una beffa. Chi possiede la Partita Iva ed è malato oncologico, o ha una disabilità, non ha diritto al contributo previsto dal governo per i liberi professionisti danneggiati dall' emergenza. Così dicono le norme contenute nel decreto Cura italia e in quello Liquidità, che riconoscono il bonus agli autonomi "sani" e a quelli invalidi civili che già percepiscono una prestazione assistenziale dall' Inps, mentre escludono i "malati e invalidi" che hanno una "pensione-assegno" di invalidità grazie ai contributi versati. Eppure si tratta di persone che dovrebbero essere tutelate, non prese a calci nel culo. In quanto versano in una condizione di maggiore fragilità economica e di salute. Ma quanto valgono queste "pensioni-assegno"? ...