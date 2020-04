Schillaci | da calciatore a senzatetto | “Sono così perché ho sbagliato io | oggi non chiedo

(Di martedì 21 aprile 2020) Dal lusso sfrenato alla povertà più assoluta. Spesso il calcio dà e poi toglie. Quella di Antonio Maurizio, 58 anni, cugino di Totò (eroe di Italia ’90), è una della tante storie di giocatori finiti in povertà. A raccontarla è Paolo Vannini sulle pagine del ‘Corriere dello Sport’, con il titolo ‘L’altro’. Tecnicamente dotato, iniziò con la squadra della sua città, il Palermo, poi Rimini e l’esplosione con il Licata di Zeman. Passò alla Lazio, ma un infortunio al tendine ne frenò l’ascesa. Seguirono le esperienze in prestito a Messina e con la Juve Stabia, poi la chiusura a Licata. Durante l’ultima fase della sua carriera,inizia ad avere problemi di droga, soprattutto cocaina ed eroina.conduce una vita da clochard a ...

Maurizio Schillaci è il cugino di Totò: ex giocatore molto promettente, ha finito per perdere tutto ed ora è un clochard in quel di Palermo.Lo sputo di Rijkaard a Völler, una canzone ufficiale diventata un tormentone negli anni a venire, le reti di Schillaci, la cocente eliminazione ai rigori in semifinale ... Era quella un'epoca in cui ...