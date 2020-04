Sardegna, bloccata la privatizzazione delle spiagge (Di martedì 21 aprile 2020) Il fuoco di sbarramento degli ambientalisti sardi era partito già lo scorso febbraio, quando il Gruppo di intervento giuridico (Grig) aveva segnalato al governo la legge regionale sarda appena approvata che stabilisce nuove norme sui chioschi nelle spiagge, chiedendo a Conte e ai suoi ministri di sollevare una questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta. La legge consente ai titolari delle concessioni demaniali sui litorali dell’isola di installare chioschi e altre strutture durante l’intero corso dell’anno e stabilisce che «l’efficacia … Continua L'articolo Sardegna, bloccata la privatizzazione delle spiagge proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 21 aprile 2020) Il fuoco di sbarramento degli ambientalisti sardi era partito già lo scorso febbraio, quando il Gruppo di intervento giuridico (Grig) aveva segnalato al governo la legge regionale sarda appena approvata che stabilisce nuove norme sui chioschi nelle, chiedendo a Conte e ai suoi ministri di sollevare una questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta. La legge consente ai titolariconcessioni demaniali sui litorali dell’isola di installare chioschi e altre strutture durante l’intero corso dell’anno e stabilisce che «l’efficacia … Continua L'articololaproviene da il manifesto.

