Salvini, 'Orgoglioso della Lombardia, Fontana meglio dello Stato'. Toninelli, 'Lo dica alle famiglie delle vittime' (Di martedì 21 aprile 2020) Coronavirus, scontro tra Salvini e Toninelli sulla Lombardia. Il leghista, 'Sono orgoglioso'. L'ex ministro pentastellato, 'Lo dica alle famiglie delle vittime'. Scontro tra Salvini e Toninelli sulla Lombardia. Nell'emergenza coronavirus la Lombardia è diventata il nuovo argomento di scontro per quanto riguarda la politica. Con il rischio concreto che si trasformi in una nuova Bibbiano. Perché un conto è fare luce – doverosamente – su quanto accaduto, un altro è fare politica e polemica su un dramma. Con la Lombardia (e Fontana) nella bufera, il leader della Lega Matteo Salvini ha deciso di intervenire in difesa della sua squadra senza perdere l'occasione per attaccare il governo guidato da Conte. Il leader leghista si è detto orgoglioso della reazione della regione. E Toninelli ha evidenziato ...

DaniloToninelli : Salvini lo vada a dire in faccia alle famiglie delle oltre 12.000 vittime lombarde certificate covid e alle migliai… - LegaSalvini : #SALVINI: 'DA FONTANA MISURE MIGLIORI DI QUELLE DEL GOVERNO. ORGOGLIOSO DI REGIONE LOMBARDIA'. - Adnkronos : #Toninelli vs #Salvini: 'Orgoglioso #Lombardia? Lo dica a famiglie vittime'

