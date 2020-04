Salviamo gli animali dei ricoverati di Covid Già 5mila cani e gatti protetti

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 21 aprile 2020) Tiziana Paolocci Gli addetti della Leidaa si muovono in tutta Italia, adesso è attivo anche un numero verde. I padroni sono in ospedale o in isolamento per la quarantena Sono migliaia e a loro manca solo la parola. Dai loro occhi, però, si capisce lo stesso la sofferenza causata dall'allontanamento forzato dai loro padroni. Il coronavirus ha distrutto intere famiglie e in alcuni casi ha separato i proprietari dai. I più fortunati, invece, glili hanno accanto ma, se sono in quarantena, sono impossibilitati a portarli fuori. «In questo momento così difficile e complicato per il nostro Paese, ancora in piena emergenza coronavirus, non dobbiamo dimenticarci dei nostridomestici - spiega Michela Vittoria Brambilla, fondatrice e presidente della Leidaa, la Lega italiana in difesa deglie dell'ambiente -e ...