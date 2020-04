Salento, fanno festa in piscina violando la quarentena e postano le foto sui social (Di martedì 21 aprile 2020) Tre ragazze in costume a bordo piscina a bere un drink. La foto è stata rilanciata sul suo profilo Instagram da Selvaggia Lucarelli che ha aperto così il dibattito: "Non ci facciamo mancare niente" Leggi su repubblica (Di martedì 21 aprile 2020) Tre ragazze in costume a bordoa bere un drink. Laè stata rilanciata sul suo profilo Instagram da Selvaggia Lucarelli che ha aperto così il dibattito: "Non ci facciamo mancare niente"

Xagena : #Salento PROVERBI SALENTINI - Raccolta di proverbi salentini in dialetto che fanno parte della saggezza popolare de… - cortellenica : La #baia di Porto #Miggiano è uno dei luoghi del #Salento che più ci invidiano nel mondo. Sarà per la sua conformaz… - gigifabbri : E per entrare in acqua evitando gli assembramenti cosa si fa? Si estrae il numero di ombrellone? Mi fanno ridere qu… - Luca36887236 : @ReaSilviaa @CiabattaUna @Giampi52654857 @Ivan__soli E un pane... Una sorta di focaccia che fanno in Salento. Giusto Sabrina? - OrioliAlberto : RT @Alisa44718330: In salento e credo anche al nord ,dietro molte RSA ci sono le mafie poiché si fanno molti soldi, poi ci sono gli assist.… -

Ultime Notizie dalla rete : Salento fanno Prove d’estate sulle spiagge salentine, a Porto Cesareo ombrelloni a distanza per la sicurezza dei bagnati Leccenews24 Salento, fanno festa in piscina violando la quarentena e postano le foto sui social

La foto è finita sul profilo Instagram di Selvaggia Lucarelli che ha aperto così il dibattito: "Non ci facciamo mancare niente - scrive la giornalista - feste in piscina a Lecce, grigliate a Riccione, ...

Festa a bordo piscina tra rampolli di buona famiglia in tempi di quarantena: al via accertamenti

POGGIARDO (Lecce) – Una foto a bordo piscina in una villa di Poggiardo in tempi di quarantena ... Ma qualcosa di organizzato magari nella chat di whatsApp come usano fare i giovani d’oggi per ...

La foto è finita sul profilo Instagram di Selvaggia Lucarelli che ha aperto così il dibattito: "Non ci facciamo mancare niente - scrive la giornalista - feste in piscina a Lecce, grigliate a Riccione, ...POGGIARDO (Lecce) – Una foto a bordo piscina in una villa di Poggiardo in tempi di quarantena ... Ma qualcosa di organizzato magari nella chat di whatsApp come usano fare i giovani d’oggi per ...