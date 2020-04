Salento, fanno festa in piscina violando la quarantena e postano le foto sui social (Di martedì 21 aprile 2020) Tre ragazze in costume a bordo piscina a bere un drink. La foto è stata rilanciata sul suo profilo Instagram da Selvaggia Lucarelli che ha aperto così il dibattito: "Non ci facciamo mancare niente" Leggi su repubblica Salento - fanno festa in piscina violando la quarentena e postano le foto sui social (Di martedì 21 aprile 2020) Tre ragazze in costume a bordoa bere un drink. Laè stata rilanciata sul suo profilo Instagram da Selvaggia Lucarelli che ha aperto così il dibattito: "Non ci facciamo mancare niente"

repubblica : Salento, fanno festa in piscina violando la quarantena e postano le foto sui social - MassimoChiaram7 : RT @covidiamo: #Salento, fanno festa in piscina violando la #quarantena e postano le foto sui social. Tre ragazze in costume a bordo piscin… - covidiamo : #Salento, fanno festa in piscina violando la #quarantena e postano le foto sui social. Tre ragazze in costume a bor… - andreagransasso : RT @repubblica: Salento, fanno festa in piscina violando la quarantena e postano le foto sui social - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Salento, fanno festa in piscina violando la quarantena e postano le foto sui social -

Ultime Notizie dalla rete : Salento fanno Prove d’estate sulle spiagge salentine, a Porto Cesareo ombrelloni a distanza per la sicurezza dei bagnati Leccenews24 Figlio di Al Bano e Romina Power choc: “la d’Urso deve morire” – FOTO

Classe 1984, nata a Lecce. Dopo la mia formazione in Media e Giornalismo all'Università di Firenze, ho acquisito esperienze tra Milano e Palermo per poi fare ritorno in Salento. Nasco sul web come ...

Contagi, Puglia maglia nera al Sud Lopalco: Abbiamo evitato il collasso

Salgono a 16 gli anziani ospitati nella Rsa `La Fontanella´ di Soleto, in Salento, deceduti dopo essere risultati positivi al Covid-19 ... più malleabili a concedere più misure alternative». Le ...

Classe 1984, nata a Lecce. Dopo la mia formazione in Media e Giornalismo all'Università di Firenze, ho acquisito esperienze tra Milano e Palermo per poi fare ritorno in Salento. Nasco sul web come ...Salgono a 16 gli anziani ospitati nella Rsa `La Fontanella´ di Soleto, in Salento, deceduti dopo essere risultati positivi al Covid-19 ... più malleabili a concedere più misure alternative». Le ...