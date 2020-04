Ritorno Pogba Juventus, attenzione a Zidane e Allegri (Di martedì 21 aprile 2020) Ritorno Pogba Juventus, occhio a Zidane e Allegri. Il Real Madrid continua a corteggiare il centrocampista francese Paul Pogba continua ad essere il sogno di questa Juventus che inevitabilmente dovrà fare i conti con lo stop. Il calciatore potrebbe tornare a Torino, ma piace anche al Real Madrid. L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla situazione del francese. Il calciatore è corteggiato dal Real Madrid, ma attenzione anche a Massimiliano Allegri. Se il tecnico allenerà nella prossima stagione cercherà di strappare il centrocampista alla sua ex squadra. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Pogba e il ritorno alla Juve - Sagna : “Andrà lì - un club che ama e perché c’è Cristiano”

Pogba alla Juventus?/ Calciomercato - ritorno possibile ma servono oltre 200 milioni

Pogba Juventus - ritorno in bianconero? Ultimissime - ecco cosa c’è di vero! (Di martedì 21 aprile 2020), occhio a. Il Real Madrid continua a corteggiare il centrocampista francese Paulcontinua ad essere il sogno di questache inevitabilmente dovrà fare i conti con lo stop. Il calciatore potrebbe tornare a Torino, ma piace anche al Real Madrid. L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla situazione del francese. Il calciatore è corteggiato dal Real Madrid, maanche a Massimiliano. Se il tecnico allenerà nella prossima stagione cercherà di strappare il centrocampista alla sua ex squadra. Leggi su Calcionews24.com

scintillerosse : aprile 2020 e io sono già stufa di leggere cose su: - ritorno di Allegri - futuro di Pogba - ma in Ferrari al posto di Vettel chi ci va? - Niko_Guida : @RiccardoJ89 @Freddy31591991 Speriamo, uno come Pogba ti rivaluta il rendimento di tutta la squadra. Poi suppongo c… - _grazy87 : Tutta sta sceneggiata tra United e Inter con scambi di giocatori, quando è già tutto bello che fatto per il ritorno di Pogba a Torino. - manerwski : @diocane317 Mi risultano Pogba e Maurito fatti Cancelo sulla via del ritorno - IlFabio88 : @saltaluomo @it_inter Col real in finale gol di mihatovic in fuorigioco, col bayern 2 goal viziati da fallo a Torin… -