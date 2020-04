Rischio infarto e vaccinazioni trascurate a causa del coronavirus (Di martedì 21 aprile 2020) I morti per infarto sono triplicati dall’inizio dell’epidemia e la colpa, anche se non direttamente, è del coronavirus. Perché? Perché la gente non va in ospedale. Sono diminuite del 40% le procedure salvavita di cardiologia interventistica. Lo spiega uno studio del Centro Cardiologico Monzino di Milano che conferma altri dati internazionali. Leggi su vanityfair Ora legale 2020 - quando cambia?/ Ora solare addio : sale il rischio infarto

I morti per infarto sono triplicati dall'inizio dell'epidemia e la colpa, anche se non direttamente, è del coronavirus. Perché? Perché la gente non va in ospedale. Sono diminuite del 40% le procedure salvavita di cardiologia interventistica. Lo spiega uno studio del Centro Cardiologico Monzino di Milano che conferma altri dati internazionali.

Ultime Notizie dalla rete : Rischio infarto Rischio infarto e vaccinazioni trascurate a causa del coronavirus Vanity Fair.it Decessi per infarto acuto triplicati per “paura” del coronavirus

Hanno paura del coronavirus e non vanno in ospedale: triplicati morti per infarto

