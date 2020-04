“Rischio di perdere mio figlio perché ho denunciato la violenza: un ricatto inaccettabile” (Di martedì 21 aprile 2020) “Rischio di perdere mio figlio perché ho denunciato la violenza: un ricatto inaccettabile” “Il padre è stato riconosciuto come pericoloso e violento nei riguardi miei e di nostro figlio, con disturbo manipolativo a carattere istrionico/narcisista, ma nonostante questo il tribunale civile continua a proteggere lui anziché me e soprattutto il bambino”. Sabrina* ha 35 anni e dopo anni di soprusi e violenze, fisiche e psicologiche, rischia di perdere la custodia del figlio di 4 anni perché accusata di “alienazione genitoriale” nonostante il padre del bambino sia stato condannato con una sentenza di primo grado per maltrattamenti contro di lei. L’alienazione genitoriale, elaborata dallo psichiatra americano Richard A. Gardner come (PAS, Parental Alienation Syndrome) è descritta come una “sindrome” che ... Leggi su tpi (Di martedì 21 aprile 2020) “Rischio dimioperché hola: uninaccettabile” “Il padre è stato riconosciuto come pericoloso e violento nei riguardi miei e di nostro, con disturbo manipolativo a carattere istrionico/narcisista, ma nonostante questo il tribunale civile continua a proteggere lui anziché me e soprattutto il bambino”. Sabrina* ha 35 anni e dopo anni di soprusi e violenze, fisiche e psicologiche, rischia dila custodia deldi 4 anni perché accusata di “alienazione genitoriale” nonostante il padre del bambino sia stato condannato con una sentenza di primo grado per maltrattamenti contro di lei. L’alienazione genitoriale, elaborata dallo psichiatra americano Richard A. Gardner come (PAS, Parental Alienation Syndrome) è descritta come una “sindrome” che ...

Tikybombom : @pierbiagio1 @Maria_R62 @senzapensieri2 @Elettra975 Ma noooooo Quando mai Giocate pure con noi???????????????? Ma.....… - FrancoP09848309 : RT @FrancoP09848309: @TrasportoEuropa Dal 19 Maggio non posso più guidare all’estero rischio di perdere il lavoro! - TerzoliAdele : @DomiziLa Ma questo è veramente un infame! Sta minacciando i napoletani o glielo sta augurando: attenti il virus ar… - Palmore58332992 : @Mov5Stelle É pazzesco;con lavoratori privati e imprese in una crisi senza precedenti con il rischio di chiudere e… - jeroendrager : scommetterei tutto su di noi anche a rischio di perdere. ma dimmi a cosa serve un cuore se non per amare? il mio se… -

Ultime Notizie dalla rete : “Rischio perdere La vertenza «Gazzetta» non è ancora risolta: «Non possiamo perdere il nostro giornale» La Gazzetta del Mezzogiorno