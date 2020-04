Ripresa campionati | ecco la situazione negli altri Paesi europei | dalla Premier League

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 21 aprile 2020) In questi giorni la Serie A sta ponendo le basi per riaprire il campionato, fermo da inizio marzo. La volontà, ribadita a più riprese, è quella di ripartire. Chiudere la stagione è un’esigenza primaria, checché se ne dica. In caso di stop definitivo i danni sarebbero enormi. Il tutto, ovviamente, andrà fatto in condizioni di sicurezza, ma dal 4 maggio il calcio deve tornare ad essere un pensiero fisso, uno svago per gli italiani dopo questi mesi terribili, uno dei motori trainanti dell’economia. Distanziamento, allenamenti in sicurezza, controlli frequenti, porte chiuse, ma si deve tornare a giocare. Un problema non solo italiano. Praticamente è fermo tutto il mondo, tranne rare eccezioni. Com’è lanei topd’Europa? Simile a quella della Serie A. Ma anche in Inghilterra, Spagna, ...