Ripartire dopo la crisi: le soluzioni delle aziende della moda (Di martedì 21 aprile 2020) L’emergenza sanitaria in atto, inevitabilmente, ha acceso le sirene di un’emergenza economica. Se i tempi di una ripartenza sembrano un miraggio, sono le modalità in cui questa avverrà a creare il vero punto di domanda. Eppure, l’Italia, di arrendersi, non ne vuole sapere. In ballo ci sono i sacrifici di una vita, una passione radicata per il proprio lavoro, la sopravvivenza socio-economica. Il tutto condito da quell’inguaribile ottimismo che, insieme a guanti e mascherine, è diventata l’unica arma di difesa. Leggi su vanityfair Napoli - dopo il virus niente sarà più come prima : le 10 regole per ripartire

L’appello degli editori al Governo : “Ripartire dai libri - crisi più grave dal Dopoguerra”

La Liguria pensa al dopo-emergenza. «Senza contagi dal 14 maggio». Tre ospedali senza malati Covid. Dalla Regione 10 milioni per ripartire (Di martedì 21 aprile 2020) L’emergenza sanitaria in atto, inevitabilmente, ha acceso le sirene di un’emergenza economica. Se i tempi di una ripartenza sembrano un miraggio, sono le modalità in cui questa avverrà a creare il vero punto di domanda. Eppure, l’Italia, di arrendersi, non ne vuole sapere. In ballo ci sono i sacrifici di una vita, una passione radicata per il proprio lavoro, la sopravvivenza socio-economica. Il tutto condito da quell’inguaribile ottimismo che, insieme a guanti e mascherine, è diventata l’unica arma di difesa.

c_appendino : ? Torino deve ripartire presto e in sicurezza. Non possiamo chiedere ai torinesi di continuare a stare a casa ancor… - sonoleventi : Perché la Germania può ripartire prima rispetto a noi? La Germania è il paese europeo ha governato la situazione… - virginiaraggi : Congratulazioni a Carlo Bonomi, presidente designato di Confindustria. Le imprese avranno ruolo strategico per far… - pccpla : RT @CalcioFinanza: La Lega Serie A dopo l'assemblea: «Tutte e 20 le società d’accordo per concludere stagione, qualora il Governo ne consen… - bllpaolo : RT @Libero_official: La #Lombardia lancia i #LombardBond: tre miliardi di investimenti per ripartire dopo il #coronavirus. Nel nome scelto… -

Ultime Notizie dalla rete : Ripartire dopo Ripartire dopo il lockdown: i sei criteri dell'OMS Focus Petrolio, crollo storico: un barile vale meno di una bottiglia d’acqua

Dopo lunghi litigi, i grandi Paesi produttori (in prima fila Russia e Arabia Saudita) hanno concordato tagli alla produzione per 9,7 milioni di barili al giorno, ma soltanto a partire da maggio.

Coronavirus, salta Unlocked Music Festival: "A rischio i grandi eventi e i concerti in Sicilia"

Dopo l’appuntamento che lo scorso giugno ha portato alla riapertura del Velodromo ... proprio per il rischio di assembramenti, potrebbe essere l’ultimo a ripartire. Intanto ad agosto il festival ...

Dopo lunghi litigi, i grandi Paesi produttori (in prima fila Russia e Arabia Saudita) hanno concordato tagli alla produzione per 9,7 milioni di barili al giorno, ma soltanto a partire da maggio.Dopo l’appuntamento che lo scorso giugno ha portato alla riapertura del Velodromo ... proprio per il rischio di assembramenti, potrebbe essere l’ultimo a ripartire. Intanto ad agosto il festival ...