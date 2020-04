Riccardo Guarnieri vuota il sacco sul matrimonio con Ida Platano | “È rimandato | non è il

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 21 aprile 2020)e Sossio Aruta si sono lasciati andare ad una simpatica diretta ieri sera su Insatgram durante la quale è emerso anche il tema legato alcon Ida. I due, dopo aver lasciato Uomini e Donne, si erano promessi di ripartire da zero e ricucire il loro rapporto. La quarantena forzata, poi, li ha “obbligati” ad una convivenza che, come è normale che sia, è fatta di alti e bassi. Nonostante il clima particolare, però, i fan hanno comunque chiesto al protagonista di aggiornare sulla questione nozze e figli. Il cavaliere è apparso un po’ in soggezione.aggiorna sulcon Ida e sui figli Nel corso della diretta con Sossio,ha disciolto ogni dubbio ed ha confermato che ilcon Ida sia stato. Al momento, infatti, non c’è alcuna voglia di ...