Retroscena Milik | via anche per la moglie che vuole fare carriera nello spettacolo

news24_napoli : CRONACHE – Milik-Juventus, rapporti tesi tra Agnelli e De Laurentiis… - news24_napoli : Milik ha dato l’ok alla Juventus, si è mosso Paratici: perciò dice no al… - atmilan1899 : #Napoli-#Milik e quel retroscena su #Mirabelli: ora il #Milan ha un piano - infoitsport : Napoli-Milik e quel retroscena su Mirabelli: ora il Milan ha un piano - Salvato95551627 : RT @cmdotcom: #Napoli-#Milik e quel retroscena su #Mirabelli: ora il #Milan ha un piano [@TramacEma] -

Ultime Notizie dalla rete : Retroscena Milik

Tutto Napoli

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riferisce di una presunta confessione del polacco nel giorno della sua festa di compleanno. Arek Milik potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione, ...Futuro incerto per Arek Milik. Il centravanti polacco a fine febbraio alla festa del suo ventiseiesimo compleanno ha confidato ai suoi amici la concreta ipotesi che possa andare via dal Napoli. Non ...