Resident Evil | la stuntwoman vince la sentenza dopo un incidente sul set

RedShift_Gaming : Resident Evil: la stunt-woman che aveva perso il braccio durante le riprese del film ha vinto la causa… - badtasteit : #ResidentEvil: il responso della sentenza del tribunale sulla controfigura gravemente ferita - zazoomblog : Resident Evil: la stunt-woman Olivia Jackson che aveva perso il braccio durante le riprese del film ha vinto la cau… - Eurogamer_it : La stunt-woman che ha subito gravi lesioni durante le riprese del film #ResidentEvil ha vinto la causa. - infoitscienza : Resident Evil 2 Remake e altri titoli Capcom scontati fino all'87%! | Offerte e Sconti -

Ultime Notizie dalla rete : Resident Evil

La stuntwoman Olivia Jackson ha vinto la causa dopo il grave infortunio avvenuto sul set del film Resident Evil. La stuntwoman britannica Olivia Jackson dopo una lunga battaglia legale a seguito di un ...La cinepresa verso cui avrebbe dovuto correre a tutta velocità non fu sollevata in tempo, causando un violento schianto. Jackson dovette restare in coma indotto per diverso tempo per permettere ai ...