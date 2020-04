Resident Evil | la stunt-woman Olivia Jackson che aveva perso il braccio durante le

Leggi su eurogamer

(Di martedì 21 aprile 2020) La, che ha partecipato alle riprese di: The Final Chapter,subito un infortunio sul set che l'ha lasciata in coma per 17 giorni e ha provocato un'amputazione del. L'attricefatto causa alla casa di produzione ed ora, recenti notizie affermano la sua vittoria.Un tribunale sudafricano ha stabilito che la prodezza cheha eseguitol'incidente è stata "eseguita e pianificata in modo negligente" dalla società di produzione. Inoltre, secondo il rapporto, il giudice ha fatto un reclamo controsecondo cui le sue capacità di guida in moto erano almeno in parte responsabili dell'incidente. Ulteriori termini del caso non sono stati resi noti.ha sofferto orribili ferite mentre ha sostituito la star del film di, Milla Jovovichle riprese del 2015 a Cape Town, ...