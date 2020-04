Repubblica: Napoli, da domani esami medici, tre i tamponi previsti (costo dai 70 ai 100 euro) (Di martedì 21 aprile 2020) Su Repubblica Napoli il piano del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per la ripresa degli allenamenti. Si attende naturalmente l’ok del Governo, ma il patron azzurro vuole farsi trovare pronto. “Aurelio De Laurentiis è sempre più fiducioso. E per questo ieri mattina ha tenuto a rapporto in una lunga conference call tutti i suoi collaboratori. Il presidente non vuole farsi trovare impreparato in vista della fatidica data del 4 maggio”. L’idea del Napoli è di sottoporre i suoi tesserati ad esami ancora più approfonditi di quelli chiesti dal protocollo Figc. “Saranno infatti ben tre (invece dei due obbligatori) i tamponi previsti per certificare la negatività al coronavirus di tecnici, giocatori e staff. Il club ha già preso accordi con alcuni dei centri diagnostici cittadini (Sdn e medicina Futura) che allo ... Leggi su ilnapolista Repubblica : il Napoli si prepara a un mese di ritiro. Può cominciare subito in Coppa Italia

Repubblica - I calciatori aiutano i dipendenti messi in cassa integrazione dal Napoli : la situazione

Repubblica : i calciatori del Napoli voglio aiutare personalmente i dipendenti in cassa integrazione (Di martedì 21 aprile 2020) Suil piano del presidente del, Aurelio De Laurentiis, per la ripresa degli allenamenti. Si attende naturalmente l’ok del Governo, ma il patron azzurro vuole farsi trovare pronto. “Aurelio De Laurentiis è sempre più fiducioso. E per questo ieri mattina ha tenuto a rapporto in una lunga conference call tutti i suoi collaboratori. Il presidente non vuole farsi trovare impreparato in vista della fatidica data del 4 maggio”. L’idea delè di sottoporre i suoi tesserati adancora più approfonditi di quelli chiesti dal protocollo Figc. “Saranno infatti ben tre (invece dei due obbligatori) iper certificare la negatività al coronavirus di tecnici, giocatori e staff. Il club ha già preso accordi con alcuni dei centri diagnostici cittadini (Sdn ena Futura) che allo ...

repubblica : Coronavirus, a Napoli zero nuovi contagi e zero decessi in 24 ore - NicolaMorra63 : Oggi soprattutto si capisce il valore delle strutture ospedaliere e sanitarie pubbliche. Oggi più che mai l'interve… - IlContiAndrea : Molto felice per #Napoli, davvero. Spero in questo trend positivo anche per tutto il Sud. - grava1995 : Peppino Di Capri canta il lockdown: 'Aspettanno. Pure sta nuttata adda passà' - rep_napoli : Tre milioni di mascherine avranno il logo della Regione Campania. L'opposizione: 'Spot elettorale' [aggiornamento d… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Napoli Coronavirus, a Napoli zero nuovi contagi e zero decessi in 24 ore La Repubblica Coronavirus, assembramento al funerale del sindaco di Saviano; scattano le sanzioni per i politici presenti

La mappa aggiornata dei contagi in Italia Sanzioni amministrative per aver violato le norme anticontagio sono state notificate al sindaco di Nola, a quello di Ottaviano, al con ...

Napoli, la meravigliosa vista da Ischia: nessuna imbarcazione e mare cristallino

La capitale della Repubblica Dominicana è un vero paradiso, a partire dai suoi palazzi coloniali fino al meraviglioso mare cristallino dei Caraibi. Le spiagge più belle della Corsica La Corsica è ...

La mappa aggiornata dei contagi in Italia Sanzioni amministrative per aver violato le norme anticontagio sono state notificate al sindaco di Nola, a quello di Ottaviano, al con ...La capitale della Repubblica Dominicana è un vero paradiso, a partire dai suoi palazzi coloniali fino al meraviglioso mare cristallino dei Caraibi. Le spiagge più belle della Corsica La Corsica è ...