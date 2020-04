Repubblica: molti no dei medici sociali al protocollo, penalmente rischiano loro. «Non è applicabile» (Di martedì 21 aprile 2020) Oggi è in programma l’assemblea di Lega Serie A. Nel suo articolo su Repubblica Fulvio Bianchi prende in serie considerazione l’ipotesi che il campionato non riprenda. Cita la richiesta del piano B da parte di Malagò. E tocca due punti. Uno riguarda i medici e il protocollo, l’altro i criteri per la Champions nel caso in cui la Serie A non si giochi più per questa stagione. molti club chiedono garanzie alla Figc, moltissimi medici sociali hanno sconfessato il protocollo della commissione voluta da Gravina e guidata dal professor Zeppilli. Non è applicabile, hanno detto. D’altronde, a rischiare (penalmente) sono loro e con loro anche gli amministratori delegati dei club. Basta ricordare il caso Astori. Inoltre, c’è il problema dei tamponi: dove sono? I calciatori, saggiamente, non vogliono passare per privilegiati. Anche lo ... Leggi su ilnapolista Repubblica : se la Serie A non finisce e saltano i diritti tv - molti club rischiano il fallimento (Di martedì 21 aprile 2020) Oggi è in programma l’assemblea di Lega Serie A. Nel suo articolo suFulvio Bianchi prende in serie considerazione l’ipotesi che il campionato non riprenda. Cita la richiesta del piano B da parte di Malagò. E tocca due punti. Uno riguarda ie il, l’altro i criteri per la Champions nel caso in cui la Serie A non si giochi più per questa stagione.club chiedono garanzie alla Figc,ssimihanno sconfessato ildella commissione voluta da Gravina e guidata dal professor Zeppilli. Non è applicabile, hanno detto. D’altronde, a rischiare () sonoe conanche gli amministratori delegati dei club. Basta ricordare il caso Astori. Inoltre, c’è il problema dei tamponi: dove sono? I calciatori, saggiamente, non vogliono passare per privilegiati. Anche lo ...

napolista : Repubblica: molti no dei medici sociali al protocollo, penalmente rischiano loro. «Non è applicabile» Il ministro… - robertogallo22 : @Spaitz @effe7effe @TKratico @folzotti @meloccaros @inh0ud @carlobonini @repubblica La stessa sky per dire è fodnat… - robertogallo22 : @Spaitz @effe7effe @TKratico @folzotti @meloccaros @inh0ud @carlobonini @repubblica Condivido giovanni e aggiungo.… - leggiscomodo : @repubblica : 'Il coronavirus e la necessità di ripensare la sanità pubblica'. In molti come noi pensano che l'incr… - Alberto45872363 : @giusmo1 @repubblica Lo smartworking non è una soluzione per la custodia dei bambini!! Come molti moralizzatori dic… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica molti Conte sulla fase 2: "Riaprire ora sarebbe irresponsabile. Entro la settimana piano per ripartire dal 4 maggio" la Repubblica L'annuncio del vescovo di Pinerolo: "Il tampone è negativo, sono guarito"

È una bella notizia per la nostra piccola diocesi. Ho parlato a Francesco molto bene del nostro ospedale” aveva scritto il monsignore al vicario Gustavo Bertea. Proprio Bergoglio, nel 2017 ...

"All'università di Genova esami sino a agosto, riapriamo laboratori e biblioteche"

Gli esami e le lauree? «Per ora si sono svolti da remoto senza problemi. Adesso ci attende la prova più impegnativa con il grande appello estivo da maggio a luglio con numeri molto grandi di studenti ...

È una bella notizia per la nostra piccola diocesi. Ho parlato a Francesco molto bene del nostro ospedale” aveva scritto il monsignore al vicario Gustavo Bertea. Proprio Bergoglio, nel 2017 ...Gli esami e le lauree? «Per ora si sono svolti da remoto senza problemi. Adesso ci attende la prova più impegnativa con il grande appello estivo da maggio a luglio con numeri molto grandi di studenti ...