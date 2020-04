Report invita a boicottare l’Olanda: l’euro-critica scatena la bufera. Il caso approda in Vigilanza (Di martedì 21 aprile 2020) Report, Sigfrido Ranucci La svolta “nazionalista” di Report non se l’aspettava nessuno. Nazionalista si fa per dire. Ieri sera la trasmissione di Rai3 aveva espresso delle critiche ai Paesi contrari ai coronabond e tanto è bastato a scatenare la bufera. Il commento del conduttore Sigfrido Ranucci, che si era scagliato contro l’atteggiamento ostile all’Italia di alcune nazioni europee, ha fatto storcere il naso ad alcuni spettatori. E probabilmente anche a qualche esponente Rai, tanto che la questione verrà riportata nell’odierna assemblea della Commissione di Vigilanza. Alla trasmissione di Rai3, solitamente apprezzata per non guardare in faccia a nessuno, è bastata una legittima critica all’Europa per essere guardata – d’un tratto – con sospetto. “In Europa ci sono paesi come Germania, Olanda, ... Leggi su davidemaggio Report invita a boicottare l’Olanda : l’euro-critica scatena la bufera. Il caso approda in Vigilanza (Di martedì 21 aprile 2020), Sigfrido Ranucci La svolta “nazionalista” dinon se l’aspettava nessuno. Nazionalista si fa per dire. Ieri sera la trasmissione di Rai3 aveva espresso delle critiche ai Paesi contrari ai coronabond e tanto è bastato are la. Il commento del conduttore Sigfrido Ranucci, che si era scagliato contro l’atteggiamento ostile all’Italia di alcune nazioni europee, ha fatto storcere il naso ad alcuni spettatori. E probabilmente anche a qualche esponente Rai, tanto che la questione verrà riportata nell’odierna assemblea della Commissione di Vigilanza. Alla trasmissione di Rai3, solitamente apprezzata per non guardare in faccia a nessuno, è bastata una legittimaall’Europa per essere guardata – d’un tratto – con sospetto. “In Europa ci sono paesi come Germania, Olanda, ...

Coronavirus: le reazioni dei centri zona dopo il servizio di Report sul “Pasticcio Piemonte”

PROVINCIA DI ALESSANDRIA - La provincia di Alessandria e la reazione all'emergenza coronavirus lunedì sera sono state al centro della puntata di Report, ...

