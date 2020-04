Regno Unito, disoccupazione sale a marzo ma non incorpora effetto Covid-19 (Di martedì 21 aprile 2020) (Teleborsa) – disoccupazione in crescita in Regno Unito a marzo, ma il dato non incorpora ancora gli effetti delle misure di lockdown per la pandemia di Covid-19. Il dato congela infatti la situazione al 12 marzo, mentre le chiusure sono scattate di fatto il 23 marzo. Il tasso di disoccupazione è salito al 4% dal 3,9% precedente ed atteso. Crescono meno del previsto, invece, i senza lavoro richiedenti un sussidio alla disoccupazione (claimant count), che a marzo sono risultati in aumento di 12.100 unità, dopo i +5.900 di febbraio (dato rivisto al ribasso da +17.300 unità). Il dato, pubblicato dall’Office for National Statistics (ONS), risulta inferiore alle attese degli analisti che indicavano un’impennata dei sussidi di oltre 172mila unità. Nei tre mesi a febbraio, l‘occupazione ha fatto segnare un aumento di 172 mila, a fronte delle ... Leggi su quifinanza Regno Unito - anche i pompieri cantano “Bella ciao” : la solidarietà ai colleghi italiani in tempi di emergenza Coronavirus – Il video

Coronavirus - Regno Unito : al via la sperimentazione con il sangue delle persone guarite

