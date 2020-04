Regione Campania, ecco il calendario per la consegna di 4 milioni di mascherine (Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si comunica il calendario per la consegna di circa 4 milioni di mascherine acquistate dalla Regione Campania e destinate ai cittadini. Si parte con la consegna ai Comuni capoluogo, che avverrà direttamente a domicilio dei cittadini tramite Poste Italiane: – domani 22 aprile: Avellino, Benevento, Caserta – il 23 e 24 aprile: Napoli e Salerno – dal 25 aprile tutti i Comuni sotto i 10mila abitanti potranno ritirare le mascherine presso il Centro servizi Asi Napoli (Caivano) secondo il calendario che comunicherà l’Anci; – dal 27 aprile saranno distribuite a tutti i Comuni non capoluogo sopra i 10mila abitanti, sempre tramite Poste Italiane. Immagine di repartorio L'articolo Regione Campania, ecco il calendario per la consegna di 4 milioni di mascherine proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Assocampania chiede un tavolo alla Regione per la riorganizzazione del comparto

