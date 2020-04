Regione Campania, borse di studio studenti scuole superiori: domande da domani 22 aprile (Di martedì 21 aprile 2020) Da domani, 22 aprile 2020, sarà possibile presentare la domanda per le borse studio da 300 euro per l'anno scolastico 2019-2020, destinate agli studenti che frequentano le scuole secondarie di II grado (come istituti superiori e licei) del sistema nazionale di istruzione(scuole pubbliche e private "paritarie") presenti sul territorio della Regione Campania, con un ISEE inferiore a 15.748,48 euro. Leggi su fanpage Covid-19 - domande alla Regione Campania : primo giorno con 41mila pratiche

Regione Campania - per il bonus famiglia da 500 euro domande da lunedì 27 aprile

Campania - il “decalogo” di Campo Sud per far ripartire la regione dopo l’emergenza virus (Di martedì 21 aprile 2020) Da, 222020, sarà possibile presentare la domanda per leda 300 euro per l'anno scolastico 2019-2020, destinate agliche frequentano lesecondarie di II grado (come istitutie licei) del sistema nazionale di istruzione(pubbliche e private "paritarie") presenti sul territorio della, con un ISEE inferiore a 15.748,48 euro.

TgLa7 : Fontana (Regione Lombardia) a De Luca (Regione Campania): non chiuderemo mai porte ai Campani 'Ogni anno 14 mila ve… - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: messo in quarantena il Comune di Saviano. Una decisione inevitabile, un atto di rispetto per la fig… - capuanogio : Dieci minuti di applausi per @VincenzoDeLuca che chiude in quarantena il comune di #Saviano dove ieri c’è stato un… - sinapsinews : COVID-19, PIANO SOCIO ECONOMICO REGIONE CAMPANIA - Dani6611 : RT @NunziaMarciano: Nessuna lotta Sud-Nord (ci mancherebbe); nessun folklore (non serve); nessun patriottismo di Regione (per carità) ma ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Campania COVID-19, PIANO SOCIO ECONOMICO DELLA REGIONE CAMPANIA: NEL PRIMO GIORNO PRESENTATE 41.604 PRATICHE - Primo Piano Regione Campania Ariano Irpino zona rossa fino al 22 aprile

La "zona rossa" per il Comune di Ariano Irpino (Avellino) è stata prorogata fino al 22 aprile 2020, "tempo necessario per consentire la dotazione di dispositivi di protezione individuale da destinare ...

Non solo le regioni. Anche i tecnici si spaccano sulle riaperture differenziate

Non solo le Regioni - nell’aria ancora sibilano gli strali avvelenati volati tra la Campania di De Luca, il Veneto di Zaia e la Lombardia di Fontana - ma anche gli scienziati, i tecnici chiamati a sup ...

La "zona rossa" per il Comune di Ariano Irpino (Avellino) è stata prorogata fino al 22 aprile 2020, "tempo necessario per consentire la dotazione di dispositivi di protezione individuale da destinare ...Non solo le Regioni - nell’aria ancora sibilano gli strali avvelenati volati tra la Campania di De Luca, il Veneto di Zaia e la Lombardia di Fontana - ma anche gli scienziati, i tecnici chiamati a sup ...