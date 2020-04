Regione Campania, bonus imprese da 2.000 euro: 41mila domande nelle prime 8 ore (Di martedì 21 aprile 2020) Sono oltre 41mila le domande arrivate nel primo giorno per il bonus imprese da 2mila euro una tantum della Regione Campania. La piattaforma è stata aperta ieri mattina e sarà aperta fino al 30 aprile 2020. Il contributo una tantum per fronteggiare l'emergenza Coronavirus è rivolto alle aziende con meno di 10 dipendenti e un fatturato inferiore a 100mila euro nel 2019. Leggi su fanpage Coronavirus - bonus fitti della Regione Campania : ecco chi può richiederlo

Covid-19 - domande alla Regione Campania : primo giorno con 41mila pratiche (Di martedì 21 aprile 2020) Sono oltrelearrivate nel primo giorno per ilda 2milauna tantum della. La piattaforma è stata aperta ieri mattina e sarà aperta fino al 30 aprile 2020. Il contributo una tantum per fronteggiare l'emergenza Coronavirus è rivolto alle aziende con meno di 10 dipendenti e un fatturato inferiore a 100milanel 2019.

Un dato fa riflettere: prima del Ciovid-19 il turismo nel Sud generava più valore aggiunto della media nazionale, con una ricchezza di circa 15 miliardi. Nella sola regione Campania, stima la ...

È attiva dalle 10 di lunedì 20 aprile la piattaforma regionale (http://conleimprese.regione.campania.it) che permette la registrazione e la compilazione della modulistica relativa all'Avviso Pubblico ...

