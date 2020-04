Reddito di cittadinanza? Meglio il reddito da lavoro (Di martedì 21 aprile 2020) reddito di cittadinanza? Meglio il reddito da lavoro – Mentre siamo ancora tutti nell’emergenza, si parla tanto di fase 2, che però sembra tanto un escamotage per vedere oltre il proprio sguardo, dandosi una speranza per il domani. Questo è il momento in cui ci si comincia a chiedere, di fronte alle tante problematiche derivanti dalla sospensione delle attività produttive, come si possano affrontare le diverse esigenze rappresentate dalle peculiarità di ciascun settore. Non potendo entrare troppo nelle specificità di ciascuno, un reparto di cui si sta parlando molto ultimamente, anche in ragione della stagione primaverile, è quello agricolo ed agro-alimentare, nel quale pare si risenta molto della scarsità di manodopera, a causa della partenza dall’Italia di molti braccianti stranieri che hanno preferito ritornare nei ... Leggi su romadailynews Reddito di cittadinanza - domande anche sul sito Inps

