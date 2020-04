Rampelli: «Ecco come opera Lamorgese: perseguita gli italiani e coccola gli immigrati» (Di martedì 21 aprile 2020) «Abbiamo appreso dalla viva voce del ministro dell’Interno Lamorgese la titanica mobilitazione di polizia per il controllo degli italiani e le sanzioni comminate. Il ministro ha snocciolato numeri impressionanti di verifiche, circa 3 milioni di connazionali per 330mila violazioni contestate. Giusto». È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia. «Peccato però – osserva Rampelli – non siano state presentate analoghe statistiche in audizione per quanto riguarda i centri che si occupano di accoglienza dei richiedenti asilo. Da cui quotidianamente fuoriescono in violazione dei decreti decine di persone con il rischio di infettarsi, di portare il virus agli altri ospiti dei centri e di contagiare poi altri cittadini». Rampelli: «Gli italiani costretti a uno stato di ... Leggi su secoloditalia Sovranisti per caso. Ecco tutti i Fratelli d’Italia che votarono il Mes. Da Urso a Rampelli passando per Nastri Totaro e Marsilio. Gli ex Pdl non ebbero avuto dubbi a dire Sì alla norma europea (Di martedì 21 aprile 2020) «Abbiamo appreso dalla viva voce del ministro dell’Internola titanica mobilitazione di polizia per il controllo deglie le sanzioni comminate. Il ministro ha snocciolato numeri impressionanti di verifiche, circa 3 milioni di connazionali per 330mila violazioni contestate. Giusto». È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabiodi Fratelli d’Italia. «Peccato però – osserva– non siano state presentate analoghe statistiche in audizione per quanto riguarda i centri che si occupano di accoglienza dei richiedenti asilo. Da cui quotidianamente fuoriescono in violazione dei decreti decine di persone con il rischio di infettarsi, di portare il virus agli altri ospiti dei centri e di contagiare poi altri cittadini».: «Glicostretti a uno stato di ...

