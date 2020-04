Raimo e il tweet della vergogna “Milano da bare” per attaccare la giunta leghista e Gallera (Di martedì 21 aprile 2020) Nel coro dei crociati contro la Lombardia leghista non poteva mancare certo Christian Raimo, tra i più fanatici assertori del neoantifascismo militante. Certamente avrà provato un gusto particolare ad unirsi al linciaggio di Gallera e Fontana, seguendo le orme di giganti come Saviano, Vauro, Travaglio e Selvaggia Lucarelli. Un tweet che istiga gli haters Di qui il suo disgustoso tweet sulla “Milano da bare”, con foto dell’assessore Giulio Gallera. Che segue quello sull’ “impunità di gregge”con foto dello stesso Gallera e del governatore Fontana. Un piattino servito per gli haters che seguono le sue pagine social e che sono sempre pronti ad azzannare, almeno virtualmente, il leghista sul banco degli imputati. Senza neanche rendersi conto che tale ironia macabra è poco rispettosa dei tanti morti che in quella regione ci ... Leggi su secoloditalia Il tweet choc di Raimo su Ramelli : "Icona del peggiore neofascismo" (Di martedì 21 aprile 2020) Nel coro dei crociati contro la Lombardianon poteva mancare certo Christian, tra i più fanatici assertori del neoantifascismo militante. Certamente avrà provato un gusto particolare ad unirsi al linciaggio di Gallera e Fontana, seguendo le orme di giganti come Saviano, Vauro, Travaglio e Selvaggia Lucarelli. Unche istiga gli haters Di qui il suo disgustososulla “Milano da bare”, con foto dell’assessore Giulio Gallera. Che segue quello sull’ “impunità di gregge”con foto dello stesso Gallera e del governatore Fontana. Un piattino servito per gli haters che seguono le sue pagine social e che sono sempre pronti ad azzannare, almeno virtualmente, ilsul banco degli imputati. Senza neanche rendersi conto che tale ironia macabra è poco rispettosa dei tanti morti che in quella regione ci ...

