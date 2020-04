Quanto costa la benzina oggi, dopo il crollo del prezzo del petrolio (Di martedì 21 aprile 2020) Vi ricordate quando Matteo Salvini, in campagna elettorale, si presentò davanti a una lavagnetta per fare il suo personalissimo ‘patto con gli italiani’, affermando che una delle sue prime azioni al governo sarebbe stata quella di abbattere tutte le accise sulla benzina? Bene, partiamo da qui per spiegarvi perché oggi, nonostante il crollo drammatico sul mercato internazionale del prezzo del petrolio, la benzina in Italia continua a rimanere piuttosto stabile. Quanto cosa la benzina oggi, infatti? L’oscillazione è tra 1,33 e 1,41 euro al litro. Se si considera che nella giornata di ieri il petrolio texano è finito addirittura in terreno negativo, capiamo come questo calo del prezzo della benzina in Italia non sia proporzionale alla diminuzione del prezzo del petrolio su scala mondiale. LEGGI ANCHE > Il prezzo del petrolio texano ... Leggi su giornalettismo Prezzo benzina oggi - quanto costa?/ “Mai sotto 1.20 euro al litro - a breve rimbalzo”

Ecco quanto costa Xiaomi Mi 10 5G a rate con Vodafone

Elisabetta Canalis pubblica foto in ciabatte ma il web insorge : quanto costano (Di martedì 21 aprile 2020) Vi ricordate quando Matteo Salvini, in campagna elettorale, si presentò davanti a una lavagnetta per fare il suo personalissimo ‘patto con gli italiani’, affermando che una delle sue prime azioni al governo sarebbe stata quella di abbattere tutte le accise sulla? Bene, partiamo da qui per spiegarvi perché, nonostante ildrammatico sul mercato internazionale deldel, lain Italia continua a rimanere piuttosto stabile.cosa la, infatti? L’oscillazione è tra 1,33 e 1,41 euro al litro. Se si considera che nella giornata di ieri iltexano è finito addirittura in terreno negativo, capiamo come questo calo deldellain Italia non sia proporzionale alla diminuzione deldelsu scala mondiale. LEGGI ANCHE > Ildeltexano ...

rob_arci : RT @giornalettismo: Vi ricordate le famose #accise? Per questo motivo, nonostante il crollo del prezzo del #petrolio, in Italia la benzina… - Fiorellissimo : RT @giornalettismo: Vi ricordate le famose #accise? Per questo motivo, nonostante il crollo del prezzo del #petrolio, in Italia la benzina… - giornalettismo : Vi ricordate le famose #accise? Per questo motivo, nonostante il crollo del prezzo del #petrolio, in Italia la ben… - claudicantep : Sarebbe interessante sapere quanto costa tutto questo @GiuseppeConteIT @gualtierieurope @FratellidItalia… - newsautoit : ??Sulle vetture di ultima generazione sono aumentati i costi di #riparazione a causa degli #ADAS da ripristinare! Ec… -