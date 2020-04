Prime foto dal set de L’Allieva 3 | Lino Guanciale pensa al futuro tra Sopravvissuti e

Leggi su optimagazine

(Di martedì 21 aprile 2020) L'Allieva 3, come molte altre produzioni italiane e internazionali, hanno dovuto sospendere le riprese a causa dell'emergenza Coronavirus.e Alessandra Mastronardi, nel corso della puntata scorsa di Domenica In, hanno ammesso di aver quasi ultimato i lavori sul set, ma di essere stati costretti a interromperle.“Eravamo sul set della terza serie, eravamo tutti quanti a Roma, pronti. È stata interrotta, come tutta Italia, ma torneremo", aveva concluso la Mastronardi, volto di Alice Allevi nell'amata serie di Rai1.In una nuova intervista a TV Sorrisi e Canzoni,ha aggiornato i fan sulla situazione e su quando potranno tornare sul set. Da domenica 19 aprile, la rete ammiraglia sta riproponendo le repliche de L'Allieva 2. “Sono felice e gratificato che la Rai rimandi in prima serata la serie", spiega l'attore abruzzese a Sorrisi, ...