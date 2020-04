Prezzemolo | antiossidante | detox e senza calorie

Leggi su dilei

(Di martedì 21 aprile 2020) Erba aromatica appartenente alla famiglia botanica delle Apiaceae, ilsi contraddistingue per numerosi benefici che è importante conoscere. Approfondendo le sue peculiarità nutrizionali riscontriamo innanzitutto la predi vitamina A e vitamina C, due tra i più efficaci antiossidanti presenti in natura. Ricordiamo inoltre che un singolo cucchiaio di– circa 4 grammi – si distingue per un alto contenuto di acqua. In virtù di ciò, questa erba può essere considerata un eccellente elisir. Come evidenziato dagli esperti del gruppo Humanitas, ilè a dir poco povero di. Tra gli altri aspetti degni di nota quando si parla dei suoi benefici va citato il contenuto di minerali alleati della salute (il più presente è il potassio, che ricopre un ruolo basilare nel ...