Prestiti, Buttafuoco punge il governo: "Tutti in banca imbavagliati, siamo mica Bonnie e Clyde?" (audio) (Di martedì 21 aprile 2020) Tutti in banca, ma uno per volta e "imbavagliati" con la mascherina. E, allora, "vengono per il prestito, che sarebbe assurdo, o per una regolare rapina?". L'ultimo "Salamino" di Pietrangelo Buttafuoco al Mix delle Cinque su Radio 1 entra nella testa degli impiegati di banca che ieri si sono trovati a dover fronteggiare la marea di richieste di liquidità promossa dal governo. Una marea, però, che si è fatta avanti goccia a goccia, perché "nel rispetto del distanziamento sociale si è dovuti entrare uno per volta" e con le mascherine. E allora, sulle note della Ballata di Bonnie e Clyde di Gianni Pettenati, la domanda è lecita: prestito o rapina? Tutti in fila per sei col resto di due Di tempo per rispondere tanto ce ne sarà: "Per non perdere il turno (gli italiani, ndr) –

