Poste Italiane: Il calendario di consegna ai cittadini delle mascherine gratis (Di martedì 21 aprile 2020) Da diversi giorni già le farmacie e parafarmacie hanno ricevuto i blocchi di mascherine della Regione Campania. Ecco il calendario delle consegne ai cittadini tramite Poste Italiane. Si comunica il calendario per la consegna di circa 4 milioni di mascherine acquistate dalla Regione Campania e destinate ai cittadini della nostra regione. Si parte con la consegna ai Comuni capoluogo, che avverrà direttamente a domicilio dei cittadini tramite Poste Italiane: – domani 22 aprile: Avellino, Benevento, Caserta – il 23 e 24 aprile: Napoli e Salerno – dal 25 aprile tutti i Comuni sotto i 10mila abitanti potranno ritirare le mascherine presso il Centro servizi Asi Napoli (Caivano) secondo il calendario che comunicherà l’Anci; – dal 27 aprile saranno distribuite a tutti i Comuni non capoluogo sopra i 10mila abitanti, sempre tramite Poste ... Leggi su 2anews Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane del 1986 e rimborso - la guida

Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane : rimborso serie O e P più basso

Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane del 1986 e rimborso - la guida (Di martedì 21 aprile 2020) Da diversi giorni già le farmacie e parafarmacie hanno ricevuto i blocchi didella Regione Campania. Ecco ilconsegne aitramite. Si comunica ilper ladi circa 4 milioni diacquistate dalla Regione Campania e destinate aidella nostra regione. Si parte con laai Comuni capoluogo, che avverrà direttamente a domicilio deitramite: – domani 22 aprile: Avellino, Benevento, Caserta – il 23 e 24 aprile: Napoli e Salerno – dal 25 aprile tutti i Comuni sotto i 10mila abitanti potranno ritirare lepresso il Centro servizi Asi Napoli (Caivano) secondo ilche comunicherà l’Anci; – dal 27 aprile saranno distribuite a tutti i Comuni non capoluogo sopra i 10mila abitanti, sempre tramite...

MEF_GOV : Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha provveduto a depositare le liste per il rinnovo del consiglio di ammi… - _Carabinieri_ : L'Arma e @PosteNews insieme con un'attenzione in più verso le persone anziane e bisognose di vicinanza in emergenza… - montediprocida : Si parte con la consegna ai Comuni capoluogo, che avverrà direttamente a domicilio dei cittadini tramite Poste Ital… - forestale82 : @dukana2 Il problema è che non fanno gli interessi dei cittadini, ma solo del governo di turno. Poste Italiane nel… - AndreaNicolos14 : @INPS_it Cosa significa che su pagamenti mi dice Ufficio pagatore Poste italiane? -