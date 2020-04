Positivo al Covid | era ricoverato in clinica a Somma Vesuviana | scattano i controlli

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Un paziente che erapresso ladi Santa Maria del Pozzo in, è risultatoal Coronavirus. Non è un cittadino di. Questa mattina alle ore 8 ho incontrato il Direttore Sanitario chiedendo maggiori dettagli. Dalle informazioni in nostro possesso sarebbero stati effettuati tamponi sul personale, mentre altrisempre sul personale verrebbero effettuati in queste ore. Al momento, sempre da quanto ho avuto modo di apprendere non ci sarebbero casi positivi tra il personale.sarebbero stati effettuati anche sui pazienti dei quali si attendono i risultati. In queste ore c’è anche l’Asl . Allo stato attuale non ci sono le condizioni per la messa in quarantena dei dipendenti e dei familiari ...