“Porto medicine a chi non può uscire” Ma il farmacista viene multato

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 21 aprile 2020) Una notizia paradossale arriva da Milano. Un giovaneoriginario di Landriano (Pavia) che lavora in una farmacia del capoluogo lombardo, Andrea, è statoin maniera inspiegabile, stando alle sue dichiarazioni. Questo il racconto del 31enne a ‘Fanpage’: “Mi hannoperché, dopo aver fatto benzina, stavo lavando l’auto per sanificarla. Ho cercato di spiegare che sono une che a fine turno porto i medicinali a casa di chi non può uscire, ma non hanno voluto sentire ragioni”. La sanzione comminata ai suoi danni è giunta il 4 aprile scorso per violazione delle misure restrittive in vigore per l’emergenza coronavirus. Una volta finito il turno di lavoro, il ragazzo ha deciso di andare a fare benzina e lavare la sua auto presso un benzinaio situato in via Ferrari, poco distante da viale Cermenate. ...