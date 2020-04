Poliziotta morta | uccisa dal Coronavirus mentre attendeva il ricovero

Leggi su viagginews

(Di martedì 21 aprile 2020) Unaa causa del: stava aspettando di potere entrare in ospedale quando all’improvviso è avvenuta la tragedia. Le accuse del marito. Anche in Brasile vige l’emergenza, e purtroppo non mancano episodi tragici. Come quello che riguarda unaper non avere ricevuto soccorso medico. LEGGI ANCHE –> Yari Carrisi Barbara … L'articolodalilè apparso prima sul sito ViaggiNews.com