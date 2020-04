“Poche nuove domande, abbiamo ancora capienza”: parla Gabriella Di Michele, Direttore Generale INPS (Di martedì 21 aprile 2020) Nonostante le difficoltà riscontrate inizialmente, che anche QuiFinanza vi aveva raccontato, dal 1 aprile i lavoratori autonomi, le partite Iva e i liberi professionisti hanno potuto richiedere il bonus di 600 euro previsto dal Governo per affrontare la crisi economica legata all’emergenza Coronavirus. All’erogazione del bonus, si è andata a sommare l’ordinaria amministrazione dell’Istituto, come ad esempio le prestazioni pensionistiche, che in questo particolare momento possono avvenire anche tramite un cedolino online. La dott.ssa Gabriella Di Michele è Direttore Generale dell’INPS da gennaio 2017, dopo una lunga carriera interna all’Istituto. La sua nomina è arrivata su proposta dell’ex Presidente, Tito Boeri. L’abbiamo intervistata in questo momento così delicato e faticoso per il nostro ... Leggi su quifinanza (Di martedì 21 aprile 2020) Nonostante le difficoltà riscontrate inizialmente, che anche QuiFinanza vi aveva raccontato, dal 1 aprile i lavoratori autonomi, le partite Iva e i liberi professionisti hanno potuto richiedere il bonus di 600 euro previsto dal Governo per affrontare la crisi economica legata all’emergenza Coronavirus. All’erogazione del bonus, si è andata a sommare l’ordinaria amministrazione dell’Istituto, come ad esempio le prestazioni pensionistiche, che in questo particolare momento possono avvenire anche tramite un cedolino online. La dott.ssaDiGenerale dell’INPS da gennaio 2017, dopo una lunga carriera interna all’Istituto. La sua nomina è arrivata su proposta dell’ex Presidente, Tito Boeri. L’intervistata in questo momento così delicato e faticoso per il nostro ...

