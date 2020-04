Pjanic e la difesa della Roma: «Castan Benatia? Che coppia, stavo tranquillo» (Di martedì 21 aprile 2020) Miralem Pjanic ricorda la coppia di centrali della “sua” Roma formata da Benatia e Leandro Castan: le parole del bosniaco Nel corso della chiaccherata in diretta Instagram, Miralem Pjanic ha ricordato all’ex compagno Medhi Benatia l’esperienza alla Roma, spendendo parole al miele sulla coppia difensiva formata da Leandro Castan e dal marocchino. «Che coppia Leo Castan con Medhi, nessuno passava. Come stavo tranquillo dietro di me. Anche se dovevo correggere i tuoi passaggi», ha ammesso il centrocampista bianconero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 aprile 2020) Miralemricorda ladi centrali“sua”formata dae Leandro: le parole del bosniaco Nel corsochiaccherata in diretta Instagram, Miralemha ricordato all’ex compagno Medhil’esperienza alla, spendendo parole al miele sulladifensiva formata da Leandroe dal marocchino. «CheLeocon Medhi, nessuno passava. Comedietro di me. Anche se dovevo correggere i tuoi passaggi», ha ammesso il centrocampista bianconero. Leggi su Calcionews24.com

Miralem Pjanic ricorda la coppia di centrali della "sua" Roma formata da Benatia e Leandro Castan: le parole del bosniaco Nel corso della chiaccherata in diretta Instagram, Miralem Pjanic ha ricordato ...

L'ex centrocampiste del Genoa per caratteristiche, completezza e attitudine, piace al tecnico di Figline che potrebbe utilizzarlo da play davanti la difesa come alternativa a Pjanic o a Bentancur, in ...

