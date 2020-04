Pirelli: consigli su manutenzione pneumatici per ripartire in sicurezza (Di martedì 21 aprile 2020) Milano, 21 apr. (Adnkronos) – Dopo un periodo di fermo prolungato dell’auto, per una ripartenza sicura, è bene controllare i pneumatici. Le oltre 450 officine della rete Pirelli driver in Italia sono a disposizione: 5 i consigli di Pirelli. Effettuare un controllo visivo dei pneumatici per verificare che non ci siano deformazioni dovute al fermo prolungato e alle condizioni climatiche, danni, tagli, abrasioni, e lo stato di gonfiamento e che i tappi delle valvole siano chiusi; verificare la pressione dei pneumatici, anche di quello di scorta.E ancora: l’usura del battistrada deve essere entro il limite legale di 1,6 mm. Per controllarla si può utilizzare l’indicatore di usura posto sul battistrada stesso: un piccolo tassello alto 1,6 millimetri posizionato alla base degli incavi battistrada principali del pneumatico all’altezza della ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 21 aprile 2020) Milano, 21 apr. (Adnkronos) – Dopo un periodo di fermo prolungato dell’auto, per una ripartenza sicura, è bene controllare i. Le oltre 450 officine della retedriver in Italia sono a disposizione: 5 idi. Effettuare un controllo visivo deiper verificare che non ci siano deformazioni dovute al fermo prolungato e alle condizioni climatiche, danni, tagli, abrasioni, e lo stato di gonfiamento e che i tappi delle valvole siano chiusi; verificare la pressione dei, anche di quello di scorta.E ancora: l’usura del battistrada deve essere entro il limite legale di 1,6 mm. Per controllarla si può utilizzare l’indicatore di usura posto sul battistrada stesso: un piccolo tassello alto 1,6 millimetri posizionato alla base degli incavi battistrada principali del pneumatico all’altezza della ...

