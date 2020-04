Pioggia di STELLE CADENTI | le Liridi daranno grande spettacolo | ecco quando

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 21 aprile 2020) Tutti col naso all'insù dal proprio balcone di casa, perchè siamo nel pieno dello sciame meteorico più bello della primavera in queste notti d'aprile. Quest'anno lodi primavera sarà assicurato per una serie di circostanze favorevoli ed è un peccato non potersi allontanare dalle proprie case e dalla città. Per ammirare le meteore bisognerà osservare ad est nord/est, dove sarà più facile vedere le tracce lasciate dalle meteore ed esattamente tra la costellazione di Ercole e quella della Lira (da questa deriva il nome delle), non difficile da individuare perché si trova Vega, una dellepiù brillanti del cielo d'aprile. Il momento migliore per scovare lesarà quello della notte tra il 21 ed il 22 aprile. Da evidenziare che la visibilità ...