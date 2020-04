Pignorato il vitalizio di Rosario Crocetta (Di martedì 21 aprile 2020) L'ex presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, dovrà rinunciare al vitalizio, Pignorato al termine di una causa di diffamazione. "Va ritenuto, conformemente alla giurisprudenza citata, che l'assegno vitalizio corrisposto dall'assemblea Regionale Siciliana non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 545 c.p.c. e va pertanto sottoposto a vincolo per l'intero importo”, ha stabilito il giudice Giuseppe Di Legami, del Tribunale di Gela, con l'ordinanza R.G. 82/2019 del 17 marzo 2020 che accoglie la tesi dell'avvocato Francesco Mario Milia, dello Studio Ferrara di Palermo, legale dei giornalisti Pietro Nicastro e Giancarlo Felice. I due giornalisti – ex componenti dell'ufficio stampa della Regione siciliana, smantellato dall'ex governatore - avevano intrapreso un procedimento per ottenere dal Crocetta quanto loro assegnato dalla sentenza emanata dalla prima ... Leggi su agi (Di martedì 21 aprile 2020) L'ex presidente della Regione Siciliana,, dovrà rinunciare alal termine di una causa di diffamazione. "Va ritenuto, conformemente alla giurisprudenza citata, che l'assegnocorrisposto dall'assemblea Regionale Siciliana non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 545 c.p.c. e va pertanto sottoposto a vincolo per l'intero importo”, ha stabilito il giudice Giuseppe Di Legami, del Tribunale di Gela, con l'ordinanza R.G. 82/2019 del 17 marzo 2020 che accoglie la tesi dell'avvocato Francesco Mario Milia, dello Studio Ferrara di Palermo, legale dei giornalisti Pietro Nicastro e Giancarlo Felice. I due giornalisti – ex componenti dell'ufficio stampa della Regione siciliana, smantellato dall'ex governatore - avevano intrapreso un procedimento per ottenere dalquanto loro assegnato dalla sentenza emanata dalla prima ...

