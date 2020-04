PIERPAOLO SILERI | MOGLIE VENDE MASCHERINE A OSPEDALI? Viceministro | è un caso

rtl1025 : ?? #Palestre chiuse ma sport all'aperto e #jogging anche lontano da casa. Questa è una delle misure allo studio del… - ausoloda : RT @POPOLOdiTWlTTER: Mascherine vendute dalla moglie del viceministro. Conflitto di interessi per Sileri? - paolaokaasan : RT @Libero_official: 'Conflitto di interessi?'. Scoppia il 'caso mascherine': a vincere l'appalto l'azienda della moglie di Pierpaolo #Sile… - anunnak06827539 : RT @Libero_official: 'Conflitto di interessi?'. Scoppia il 'caso mascherine': a vincere l'appalto l'azienda della moglie di Pierpaolo #Sile… - UGiangrieco : RT @POPOLOdiTWlTTER: Mascherine vendute dalla moglie del viceministro. Conflitto di interessi per Sileri? -

Ultime Notizie dalla rete : PIERPAOLO SILERI

Presunto conflitto d’interesse per la moglie di Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute, in merito alle forniture di mascherine per la ventilazione agli ospedali pubblici tra cui il Policlinico ...In questi giorni apprendiamo che il sottosegretario Pierpaolo Sileri, parlando delle prime esperienze nel casertano, ha annunciato di volere promuovere la legge depositata lo scorso anno alla Camera ...