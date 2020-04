Piano Strutturale Intercomunale di Pisa e Cascina, passo avanti decisivo (Di martedì 21 aprile 2020) Il procedimento di approvazione del Piano Strutturale Intercomunale di Pisa e Cascina ha segnato un importante passo avanti che permetterà adesso di programmare la stesura definitiva del Piano e la successiva adozione da parte dei due Comuni. I due assessori all’urbanistica dei Comune di Pisa, Massimo Dringoli, e del Comune di Cascina, Roberto Sbragia, lo annunciano congiuntamente dopo che si è svolta, in via telematica, la Conferenza di Copianificazione indetta dalla Regione Toscana. La Conferenza si è riunita per esprimere un parere sulle previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all’esterno del territorio urbanizzato nei Comuni di Pisa e Cascina. Si tratta di un parere che è necessario per dare corso a qualsiasi azione di pianificazione, quindi, nel caso di Pisa e Cascina, all’adozione del Piano ... Leggi su laprimapagina Coronavirus : Carraro (Confindustria Veneto) - 'un piano strutturale di aiuti all'economia' (Di martedì 21 aprile 2020) Il procedimento di approvazione deldiha segnato un importanteche permetterà adesso di programmare la stesura definitiva dele la successiva adozione da parte dei due Comuni. I due assessori all’urbanistica dei Comune di, Massimo Dringoli, e del Comune di, Roberto Sbragia, lo annunciano congiuntamente dopo che si è svolta, in via telematica, la Conferenza di Copianificazione indetta dalla Regione Toscana. La Conferenza si è riunita per esprimere un parere sulle previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all’esterno del territorio urbanizzato nei Comuni di. Si tratta di un parere che è necessario per dare corso a qualsiasi azione di pianificazione, quindi, nel caso di, all’adozione del...

umanistranieri : @GlaspinaOff @BzBroono @ilabassani @stanzaselvaggia Dal 24 feb al 9 mar il Governo ha giocato una scommessa in Lomb… - senesedoc79 : RT @RadioSienaTV: Approvata in Giunta delibera su piano operativo e variante al piano strutturale. De Mossi: 'Diamo impulso alla ripartenza… - RadioSienaTV : Approvata in Giunta delibera su piano operativo e variante al piano strutturale. De Mossi: 'Diamo impulso alla ripa… - pinturicchio_60 : @sabrinabonomivr @AnnaAscani @MIsocialTW Ciò è assolutamente vero ma si tratta d'un problema strutturale che va aff… - INGENIOnews : #ingegneria #strutturale in zona #Sismica Sovra-sollecitazioni nelle connessioni di pannelli prefabbricati per effe… -

Ultime Notizie dalla rete : Piano Strutturale Firenze, variante piano strutturale e regolamento urbanistico: aree verdi, cinema e non solo 055firenze Piano Strutturale Intercomunale di Pisa e Cascina, passo avanti decisivo

Il procedimento di approvazione del Piano Strutturale Intercomunale di Pisa e Cascina ha segnato un importante passo avanti che permetterà adesso di programmare la stesura definitiva del Piano e la ...

AIC: «Sì alla ripresa in sicurezza e senza apparire privilegiati»

Si è sottolineato, nella lunga chiacchierata con il dottor Della Frera, come l’esigenza e la volontà di tornare ad allenarsi e poter ricominciare a svolgere il proprio lavoro in sicurezza rischia di ...

Il procedimento di approvazione del Piano Strutturale Intercomunale di Pisa e Cascina ha segnato un importante passo avanti che permetterà adesso di programmare la stesura definitiva del Piano e la ...Si è sottolineato, nella lunga chiacchierata con il dottor Della Frera, come l’esigenza e la volontà di tornare ad allenarsi e poter ricominciare a svolgere il proprio lavoro in sicurezza rischia di ...