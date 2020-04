“Piange sempre”. Porta la figlia neonata in ospedale: la scoperta sul suo corpo (Di martedì 21 aprile 2020) Una storia atroce quella che vi stiamo per raccontare: una scoperta shock quella fatta dai medici del “Goretti” di Latina visitando una bambina di appena quattro mesi, Portata in ospedale dalla mamma. E sulla vicenda, ancora tutta da scandagliare, la locale Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta, delegando le indagini alla questura. “Non so che succede a mia figlia, piange ininterrottamente e non riesco a calmarla”, avrebbe detto la donna appena giunta in ospedale. I sanitari, effettuate delle radiografie, hanno ben presto appurato che la piccola aveva una costola fratturata. Gli stessi medici hanno però anche notato che la bimba aveva anche i segni di una seconda costola rotta circa un mese prima, frattura che si era intanto saldata. Sul corpo della bambina sono state infine viste delle contusioni e i segni di un morso. Sulla vicenda ... Leggi su caffeinamagazine Latina - mamma porta la figlia in ospedale : “Piange sempre”. I medici scoprono costole rotte e contusioni (Di martedì 21 aprile 2020) Una storia atroce quella che vi stiamo per raccontare: unashock quella fatta dai medici del “Goretti” di Latina visitando una bambina di appena quattro mesi,ta indalla mamma. E sulla vicenda, ancora tutta da scandagliare, la locale Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta, delegando le indagini alla questura. “Non so che succede a mia, piange ininterrottamente e non riesco a calmarla”, avrebbe detto la donna appena giunta in. I sanitari, effettuate delle radiografie, hanno ben presto appurato che la piccola aveva una costola fratturata. Gli stessi medici hanno però anche notato che la bimba aveva anche i segni di una seconda costola rotta circa un mese prima, frattura che si era intanto saldata. Suldella bambina sono state infine viste delle contusioni e i segni di un morso. Sulla vicenda ...

