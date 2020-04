Piaggio Aerospace | slitta al 29 maggio termine per manifestazione di interesse

Leggi su quifinanza

(Di martedì 21 aprile 2020) (Teleborsa) –al 29prossimo ilultimo per l’invio delle manifestazioni diall’acquisto dei complessi aziendali diAero Industries eAviation, le due società in amministrazione straordinaria che operano sotto il marchio. A renderlo noto è la stessa società in una nota: “il protrarsi dell’emergenza epidemiologica a livello internazionale da Covid-19 e le conseguenti, ulteriori misure di contenimento adottate da numerosi governi – si legge – hanno infatti convinto il commissario straordinario Vincenzo Nicastro a prolungare di circa un mese il tempo utile per l’invio della documentazione necessaria da parte dei potenziali interessati, in modo da consentire la più ampia partecipazione possibile alla procedura di vendita avviata nel febbraio ...