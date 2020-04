Petrolio in caduta libera | mercato Orso punta a taglio output fuori Opec

(Di martedì 21 aprile 2020) (Teleborsa) – Non si arresta ladel prezzo del, ormai imbrigliato in una spirale ribassista, che ieri ha portato i prezzi del contratto in di maggio in scadenza su un valore negativo, per la prima volta nella storia. Anche i contratti più scambiati di giugno però evidenziano pesanti ribassi stamattina, confermando una fase, mentre gli analisti avvertono che la situazione di ieri potrebbe verificarsi di nuovo. Al momento, il Future di giugno sul Light crude americano (WTI) viene scambiato a 16,71 dollari al barile, in calo del 20% rispetto alla vigilia, mentre il Brent della medesima scadenza evidenzia una perdita del 16% a 21,49 dollari, dopo aver toccato un minimo a 18,1 USD nel cdella mattinata. “La tempesta perfetta è arrivata” titola uno studio di Deutsche Bank, facendo riferimento alla doppia crisi – ...

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio caduta

Non è bastato l’accordo per la riduzione della produzione di petrolio del 10 aprile: 9,7 milioni di barili di greggio in meno ogni giorno, per almeno tre mesi, e continui tagli fino a 2021 concordati ...Scopri di più Mostra fornitori MILANO, 21 aprile - Piazza Affari si muove in deciso calo in una seduta colpita come gli altri mercati esteri dal crollo senza precedenti dei prezzi del petrolio. Ieri i ...